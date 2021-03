Metallica suonano i Metallica e Twitch... li censura. Ecco cosa è successo in diretta VIDEO

Twitch ha censurato i Metallica per proteggere i diritti… dei Metallica.

Esatto. Twitch ha censurato i Metallica mentre suonavano… i Metallica. Ecco uno dei possibili problemi dell’automatizzazione del favoloso, forse, mondo di Internet. Tutto è avvenuto durante un concerto organizzato dalla Blizzard Entertainment. Concerto organizzato per presentare un evento dedicato ai videogames. Evento che era trasmesso anche in diretta Twitch.

Metallica censurati mentre suonano… i Metallica. Ecco cosa è successo in diretta

I Metallica stavano suonando “For Whom the Bell Tolls” quando, all’improvviso e come sempre accade quando c’è una possibile violazione di copyright, è partita una musichetta folk per coprire la canzone.

Ovviamente il tutto è partito in automatico e non c’è stato nessun tentativo di censura da parte di Twitch.

Di certo l’effetto è stato estraniante. Il video, come ovvio, ha già fatto il giro nel mondo. Nel filmato si vedono i Metallica iniziare a suonare prima di venir coperti dalla musichetta folk.

Musichetta folk che ha continuato ad accompagnare però le immagini del concerto dei Metallica. E così a veder il filmato si ha l’impressione che i Metallica si stiano impegnando a suonare non la loro “For Whom the Bell Tolls” ma la canzone folk mandata in diretta dall’algoritmo di Twitch.

Ecco il video pubblicato su YouTube. Video che già sta facendo il giro del mondo, reale e virtuale.