Meteora attraversa i cieli di Galizia, Castiglia e Leon in Spagna: prima la scia luminosa e poi il boato VIDEO

Una meteora ha attraversato i cieli della Spagna.

Diversi testimoni hanno parlato di una strana palla di fuoco e poi di un forte boato. Probabilmente, come raccontano gli esperti in queste ore, si è trattato proprio di una meteora.

La meteora è stata avvistata in Galizia, Castiglia e Leon. Le agenzie spagnole per ora non hanno comunicato nulla quindi per ora non c’è stata nessuna conferma ufficiale.

Meteorite, il più antico cadde in Australia 2,23 mld di anni fa. Quando la Terra era una palla di ghiaccio

Scoperto il più antico cratere di asteroide al mondo. Si chiama Yarrabubba ed è situato nell’entroterra occidentale dell’Australia. L’impatto sarebbe avvenuto 2,23 miliardi di anni fa, quando la Terra era una palla di ghiaccio. A datarlo un team di scienziati dell’Università di Curtin e del Johnson Space Center della Nasa che hanno pubblicato i risultati del loro lavoro sulla prestigiosa rivista Nature.

Il bacino Yarrabubba è di oltre 200 milioni di anni più antico di quello di Vredefort in Sudafrica, il più vecchio sino ad oggi identificato. Per stabilirne l’età precisa i ricercatori hanno analizzato zirconio e monacite, minerali estratti dal letto del cratere. Il margine di errore oscilla tra i 5 milioni di anni, in più o in meno. In ogni caso di gran lunga precedente all’impatto africano.