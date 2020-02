Meteorite al nord Italia? La scia luminosa in cielo del 28 febbraio

TRIESTE – Una scia luminosa nel cielo è passata improvvisamente al nord Italia e molte sono le segnalazioni arrivate alle autorità. Sembra che la luce improvvisa sia dovuta al passaggio nell’atmosfera di un meteorite, che avrebbe preso fuoco e si è disintegrato.

Decine di telefonate sono giunte in queste nella mattinata del 28 febbraio ai centralini delle forze dell’ordine e dell’Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste per segnalare “scie in cielo” le cui cause non sono state ancora accertate.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono quelle di esercitazioni militari di Paesi confinanti, già smentita dalla Questura di Trieste, o di un meteorite o di un fenomeno astronomico. Il fenomeno è stato notato in una vasta area del nord Italia.

(Fonte ANSA e YouTube)