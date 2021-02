Stop momentaneo la mattina di oggi, lunedì 22 febbraio, sulla metro A di Roma alla stazione Vittorio Emanuele.

I tecnici dell’Atac hanno scoperto l’origine dell’interruzione: a quanto pare qualcuno ha premuto i pulsanti emergenza nella stazione provocando un blackout su tutta la linea.

“Il servizio è stato riattivato” ha poi informato Atac su Twitter, “con residui forti ritardi”. Poco prima l’azienda aveva reso noto: “Metro A interruzione per intervento tecnico a seguito di atto vandalico“.

Metro Roma, dopo l’atto vandalico e lo stop assembramenti sulle banchine

In tempo di pandemia un blocco del genere può risultare potenzialmente pericoloso. Il rallentamento del servizio comporta infatti che le banchine si riempiano di persone in attesa dei treni che non passano.

Ciò comporta seri problemi a riguardo del mantenimento del distanziamento sociale. A farlo notare sono stati molti passeggeri che hanno commentato sui social frasi del tipo “Avete una vaga idea di quanta gente ci sia alle fermate?!?”

Matteo Salvini e il tweet sugli assembramenti

Non è la prima volta che la metro di Roma finisce sotto osservazione a causa degli assembramenti. Lo scorso ottobre era stato Matteo Salvini a pubblicare delle foto scattate la mattina di lunedì 26 ottobre.

Il leader leghista protestava contro l’allora ultimo Dpcm di Conte. Salvini si chiedeva se fosse giusto chiudere ristoranti, locali, palestre, etc. e lasciare aperti altri luoghi di potenziale contagio.

“Chiudono luoghi sicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone in metropolitana e sugli autobus” scriveva Matteo Salvini su Facebook postando anche una foto che mostrava l’assembramento nella stazione San Giovanni della linea C della metro di Roma.

A seguire un video che mostra gli assembramenti di oggi. Il filmato è stato girato alla fermata di Termini.