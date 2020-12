Mia Khalifa raccoglie le feci del cane con la mascherina…che poi si rimette in faccia VIDEO. Bufala o realtà?

Mia Khalifa si toglie la mascherina e la usa per raccogliere le feci del suo cane. L’ex attrice a luci rosse, dopo aver gettato le feci nel cestino, si rimette la mascherina come se nulla fosse. Il filmato è stato diffuso nel fine settimana e c’è chi parla apertamente di bufala. Khalifa, 27 anni, dopo che si è rimessa la mascherina sul volto ha continuato a portare a spasso il cane.

Il video è stato pubblicato dalla star di TikTok Benny Blanco prima di finire anche su YouTube ed è stato visto da diversi milioni di utenti. Blanco ha sottotitolato: “Ho appena visto @miakhalifa mettersi la cacca sul viso”. L’ex attrice per adulti che ha abbandonato il settore dal 2018, non è rimasta a guardare ed ha replicato a Blanco: “Almeno non sono una anti-mascherina”.

“Sono appena tornata da un viaggio e devo portare a spasso il mio cane. Quindi la sicurezza prima di tutto. Tutti devono indossare una maschera”.

Mia Khalifa, il video è una bufala?

Alcune persone credono che il video sia una bufala, con entrambi le parti in cerca di facile pubblicità.

Alcuni si sono chiesti come mai Blanco abbia registrato col telefonino proprio quella scena in quel momento. A ben guardare il video poi, la mascherina che Khalifa indossa sembra essere pulita (fonte: The Sun, YouTube).