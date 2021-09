Miami, il gatto cade dalla tribuna dello stadio e viene salvato con una bandiera VIDEO

Un gatto cade dalla tribuna dello stadio e viene salvato con una bandiera. Tutto è avvenuto all’Hard Rock Stadium durante la partita di football americano tra Miami Hurricanes e gli Appalachian. Come si può vedere nelle immagini all’improvviso, e non si sa bene come, un gatto si trova impigliato con le unghie sulla tribuna dello stadio. Qualche spettatore prova ad affacciarsi e ad allungare la mano per tentare di prenderlo al volo. Ma ogni sforzo è vano. Il gatto è troppo distante.

Il gatto è stato salvato con una bandiera

Passa ancora qualche secondo e il gatto, letteralmente, precipita di sotto. Per fortuna però, altri spettatori, con una bandiera riescono a prendere il gatto al volo salvandogli la vita. Quando il gatto, di fatto, precipita comodamente sulla bandiera, l’intera tribuna tira un sospiro di sollievo ed esulta. Insomma: alla fine tutto è andato bene. Il gatto, atterrato comodamente sulla bandiera, è poi rimbalzato senza problemi tra i seggiolini dello stadio.

La tribuna che esulta

Come si può vedere nelle immagini ad esultare è tutta la tribuna. E il video girato con un cellulare da qualche spettatore presente in tribuna e poi finito sui social, ora sta facendo il giro del mondo.