Gol dell’anno? Forse sì. Parliamo del gol messo a segno da Michele Castagnetti, calciatore della Cremonese, nella partita di Serie B contro l’Entella.

Il centrocampista ha colpito la palla al volo di sinistro da circa 70 metri, sorprendendo il portiere avversario Borra. Alla fine la Cremonese ha vinto 2-0 la partita. “Ho cercato di rinviare forte verso la loro area e visto che il portiere era al limite dell’area, ho provato a calciare, anche perché avevamo molti giocatori all’interno dell’area di rigore. Poi la palla è andata dentro, meglio così”, ha detto Castagnetti al termine del match.

Già, davvero meglio così per lui e anche per lo spettacolo.

Michele Castagnetti, tiro al volo di sinistro da 70 metri: l’incredibile gol del centrocampista della Cremonese VIDEO. Solo un caso?

Solo fortuna quindi? Solo un caso? Solo coincidenze? Chissà. Forse no. Forse no davvero.

La Cremonese infatti sui social ha poi ricordato come non si tratti della prima prodezza balistica del calciatore. Calciatore che già nella passata stagione aveva segnato tirando un bolide su punizione da 24 metri. Ma non solo. Contro il Frosinone anche sfoderò un sinistro secco. Insomma: il tiro potente Castagnetti lo ha nel dna.

Certo poi tirare da 70 metri al volo e segnare non è cosa che avvenga proprio tutti i giorni. Ma come si dice in questi casi: la fortuna aiuta gli audaci.