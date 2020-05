ROMA – Michelle Hunziker torna sulla vicenda bodyshaming che ha coinvolto la giornalista Rai Giovanna Botteri e lancia un appello direttamente alla corrispondente da Pechino: “Guarda il video, che secondo me è dalla tua parte, e me lo fai sapere cosa ne pensi per favore?”.

La conduttrice di Striscia la Notizia era stata criticata perché proprio lei e Gerry Scotti avevano mandato in onda un servizio che prendeva di mira l’abbigliamento e l’acconciatura di Giovanna Botteri.

Michelle Hunziker aveva però replicato già nei giorni scorsi alle accuse, dicendo che non si era trattato di critiche: “Ho visto che si è alzato un polverone incredibile su una fake news totale, cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri, cosa assolutamente non vera. Perché noi con Striscia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega”, aveva detto Hunziker.

E adesso, sempre dal proprio account Instagram, la conduttrice ha rivolto un appello direttamente alla giornalista Rai: “Cara Giovanna a questo punto mi rivolgo direttamente a te perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa. Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti e invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi haters. Tutti parlano ma secondo me non l’hanno nemmeno visto, infatti quando farai swipe up e andrai a vederti il servizio vedrai che alla fine c’è Gerry Scotti che dice: ‘brava Giovanna per l’importante lavoro che fai, vai avanti così e non badare a chi va a vedere il capello’. Cioè per me più chiaro di così non si può. Guardatelo, secondo me abbiamo fatto un servizio dalla tua parte, tu che cosa ne dici? Me lo fai sapere per favore? Un bacio, grazie, ciao Giovanna”.

Sulla vicenda Botteri è intervenuto anche Gerry Scotti, come riferisce il Corriere della Sera: “Penso di essere la prova provata che nella vita l’aspetto fisico, con tutto ciò che comporta, non abbia nulla a che fare con la bravura, la competenza ed il successo di una persona. Anzi, personalmente compatisco coloro che dedicano troppo tempo al proprio aspetto esteriore. Per entrare nel merito della vicenda, preferisco cento volte una Botteri spettinata ma competente ad un inviato pettinatissimo ma incapace”, ha detto il conduttore. (Fonti: Instagram, Corriere della Sera, YouTube)