Mihajlovic si arrabbia per la pubblicità su Sky: “La mandi dopo ca**o” VIDEO. E sui contagi in casa Genoa…

Mihajlovic si è arrabbiato nel corso dell’intervista ai microfoni di Sky non gradendo l’interruzione per una pubblicità.

Sinisa Mihajlovic è stato protagonista di una nuova lite in tv su Sky. Il motivo? Uno stacco pubblicitario durante la sua intervista.

Al termine della gara vinta dal suo Bologna contro il Parma (4-1 il finale), l’allenatore serbo si è infuriato con Alessandro Bonan che dagli studi di Sky ha annunciato la messa in onda della pubblicità.

Mihajlovic, infastidito, ha dichiarato: “La pubblicità la mandi dopo ca**o, io me ne vado, non ho tempo per stare qui”

A quel punto il conduttore ha cercato di spiegare i motivi della messa in onda della pubblicità: “La prossima volta vieni tu qui a fare il palinsesto”.

Bonan ha aggiunto inoltre che l’intervista sarebbe comunque andata avanti in diretta su Sky Sport 24.

Mihajlovic, sempre nell’intervista post Bologna-Parma, era stato interpellato anche sul caso del boom di contagi al Genoa.

Il tecnico, che ha sconfitto il Covid, ha parlato dell’argomento con una battuta che non è piaciuta a molti tifosi: “Adesso ho capito perché hanno preso 6 gol, magari avevano tutti la febbre”.

Già a fine della scorsa stagione, Mihajlovic attaccò la trasmissione televisiva Sky Calcio Club, e in particolare Fabio Caressa, non avendo gradito la scarsa attenzione al suo Bologna nella vittoria in casa dell’Inter. (fonte SKY SPORT)