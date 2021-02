Mike Jack da record: mangia tre peperoncini Carolina Reaper in 9,72 secondi. E’ quello più piccante al mondo

Ha mangiato tre dei peperoncini più piccanti al mondo in 9,72 secondi. Così Mike Jack di London, in Ontario, si è aggiudicato il Guinness World Record.

Il video di Jack che mangia tre peperoncini Carolina Reaper è stato pubblicato mercoledì sulla pagina Facebook del Guinness dei Primati. Ma l’epica impresa è stata compiuta il 21 novembre 2020.

Nel 2017 il Guinness World Records aveva riconosciuto al Carolina Reaper il titolo di peperoncino più piccante al mondo. Con una media di 1,5 milioni di Scoville Heat Units (SHU), la scala che misura la piccantezza del peperoncino, è centinaia di volte più piccante del più esplosivo tra i jalapeños.

Secondo il Guinness dei primati, il peperoncino jalapeño medio ha un punteggio compreso tra 2.500 e 8.000 SHU.

Chi è Mike Jack, l’assaggiatore da record di peperoncini

Per Mike Jack non è la prima sfida di fuoco, avendo già stabilito tre record mondiali, tutti per il consumo di peperoncini piccanti.

Il suo primo traguardo risale al gennaio del 2019, quando ha ottenuto il miglior tempo mangiando tre peperoncini Bhut Jolokia in 9,75 secondi.

Il secondo record è stato invece per essere riuscito a ingerire il maggior numero di peperoncini Bhut Jolokia in un minuto. Era il 2 marzo 2019: ne ha mangiati 97 grammi.

Ha battuto anche il record per il maggior numeri di peperoncini Bhut Jolokia mangiati in due minuti il 29 febbraio 2020.

Per intenderci, il peperoncino Bhut Jolokia vanta poco più di 800.000 SHU. La metà del Carolina Reaper, ma comunque abbastanza forte da essere utilizzato dai militari indiani come ingrediente di una bomba a mano usata per immobilizzare gli avversari.