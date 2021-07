Milan, Giroud parla in italiano e in dialetto milanese con se stesso: il video del siparietto su TikTok

Sul proprio profilo di TikTok, il Milan ha pubblicato un divertente video di Olivier Giroud che parla prima italiano e poi anche in dialetto milanese. Un video dove l’attaccante si intervista da solo.

Giroud parla in italiano e in milanese con se stesso. Il video su TikTok

Olivier Giroud, dopo gli anni al Chelsea, è ripartito con la maglia del Milan. Il centravanti campione del Mondo, è stato protagonista di un divertentissimo video sul profilo TikTok della sua nuova società. Giroud, con la maglia del Milan addosso, si ritrova a parlare italiano e milanese con… Giroud. Il nuovo attaccante rossonero si ritrova a intervistare se stesso, con le risposte che però arrivano in inglese. Un siparietto che il Milan ha pubblicato sui propri canali social.

Giroud in campo in Nizza-Milan

L’attaccante attende ora di giocare la sua prima partita con la maglia rossonera, che potrebbe essere contro i suoi connazionali del Nizza. Un’amichevole che il Milan disputerà in trasferta, all’Allianz Rivera, nella serata di sabato 31 luglio alle ore 20.30. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e sul canale 251. In streaming tramite l’app SkyGo.