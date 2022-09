Milan-Napoli, giornalista campano aggredito e insultato da tifoso milanista: “Terrone di mer..” VIDEO

Episodio vergognoso al termine di Milan-Napoli, partita vinta dai partenopei 2-1. Nel post partita il giornalista napoletano Marco Lombardi, inviato di CalcioNapoli24, è stato avvicinato da un tifoso del Milan che ha provato ad intimidirlo ed ha tentato il contatto fisico.

Il giornalista aveva avvicinato il tifoso rossonero per chiedergli della partita ma quest’ultimo, indispettito, ha prima inveito contro il giornalista, urlandogli frasi razziste (tra cui “Terrone di mer..”) per poi venir portato via dai propri amici quando stava per succedere il peggio.

Milan-Napoli, tifoso rossonero aggredisce giornalista campano – IL VIDEO