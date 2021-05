Nella notte tra giovedì e venerdì a Milano un carabiniere ha sparato a un pitbull di un rapinatore marocchino che dopo aver derubato un tedesco ha aizzato l’animale contro il carabiniere. Ferita nella sparatoria anche una donna di 31 anni. Tutto è accaduto in zona Colonne di San Lorenzo, in corso di Porta Ticinese. Il carabiniere a causa dei morsi ha riportato ferite a un braccio e alle gambe.

La rapina e il carabiniere che spara al pitbull

Il rapinatore ha aizzato il suo pitbull contro il carabiniere, che è stato morso a un braccio e a entrambe le gambe. Dopo aver tentato di divincolarsi, il militare ha sparato contro l’animale che, ferito, si è allontanato. Nel frattempo il proprietario del cane, un marocchino, è stato bloccato e arrestato per rapina e violenza a pubblico ufficiale a Milano. Il carabiniere era intervenuto dopo una segnalazione di due tedeschi, a loro volta aggrediti e derubati.

Lancio di bottiglie contro i carabinieri

A quel punto la folla di persone presente alle Colonne di San Lorenzo ha cominciato a lanciare bottiglie di vetro in direzione delle volanti dei carabinieri. Sottoposto a perquisizione i carabinieri hanno trovato addosso al marocchino due grammi di hashish e lo spray urticante. Riportata la calma sul luogo della sparatoria sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno portato il ragazzo tedesco al pronto soccorso per una ferita da morso di cane alla gamba. Dimesso, ha ricevuto una prognosi di sei giorni. Il carabiniere invece è rimasto ricoverato al Policlinico di Milano per le molteplici lesioni riportate dall’aggressione del pitbull. L’animale ferito non è in pericolo di vita.