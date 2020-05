Fase 2 Milano, balli e festa in strada (con le mascherine) nel primo giorno

ROMA – Festa in strada con tanto di musica per festeggiare la fase 2.

Accade a Milano nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio, in zona Porta Venezia.

La scena è stata immortalata dai passanti. Il piccolo party è avvenuto in via Nino Bixio: alcuni ragazzi si sono ritrovati per ballare guidati da una musica che proveniva dal primo piano di un’abitazione posta proprio nella stessa strada.

Non è ancora chiaro se sia trattato di una festa improvvisata o di un incontro organizzato. I ragazzi, come mostra il filmato, indossano le mascherine e sembrano rispettare la distanza di sicurezza.

Il filmato è stato condiviso sul web e in poco tempo è diventato virale. Numerose le polemiche: anche e soprattutto per il fatto che oggi sia il primo giorno della Fase 2.

Invece dell’aumento delle responsabilità, a quanto pare, sembrerebbe che ci sia voglia di uscire e festeggiare.

I “ballerini” improvvisati sono giovani, quelli che forse più di tutti hanno sofferto il fatto di essere costretti a stare a casa ormai da settimane. E infatti, su Facebook c’è chi ha scrive: “Non fanno nulla di male, io li capisco e rispettano le norme richieste” (fonte: FanPage, YouTube).