MILANO – Su un bus delll’Atm di Milano sale una donna straniera con un passeggino e due figli. Una donna anziana se la prende con lei probabilmente per problemi di spazio prima di lasciare il bus e le urla: “Scendi subito, cretina. Non farmi girare i co****ni”. Oltre alle parole, la donna, prima di allontanarsi, dà anche un manata a questa mamma immigrata.

La lite dura diversi secondi ed è stata ripresa dalle persone che aspettavano sulla banchina. Qualcuno chiede l’intervento delle forze dell’ordine pur non conoscendo il motivo che ha fatto scoppiare la lite.

L’ipotesi più probabile è che la donna, che porta un velo sul capo, abbia occupato lo spazio del veicolo e che per questo i passeggeri non abbiano gradito la sua presenza: oltre alla donna, a chiedere di scendere, c’è anche un uomo.

Contestualizzare il video è molto difficile. Non sembra che la lite nasca per la mancanza del biglietto: a bordo, infatti, non sembrano esseerci contollori. Sembrerebbe che la presenza del passeggino sul bus sia il motivo del contendere. la donna, secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, sembra che stesse per richiudere il passeggino. Per questa ragione, su quel bus ci poteva stare. Il tutto poi avviene davanti ai tre bambini della donna che assistono alla lite.