Incidente tra un filobus ed un’auto a Milano. La vettura sarebbe passata con il rosso. A farne le spese, 14 passeggeri del bus che hanno rimediato lievi escoriazioni. Per fortuna nulla di grave.

Milano, incidente tra filobus e auto tra via Renato Serra e via Scarampo

Come riporta milanotoday.it, lo scontro sarebbe avvenuto all’incrocio tra via Scarampo e via Renato Serra. L’incidente risalirebbe alla mattinata di giovedì 16 settembre 2021. In particolare alle ore 10:10 (stando a quanto riferito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza).

Questo scontro non è stato mortale per nessuno. Per fortuna non ci sono vittime. Né il conducente del filobus, né la persona che era alla guida della vettura, né i passeggeri. Come già spiegato, il bilancio finale sarebbe di 14 feriti tra i passeggeri del filobus con lievi escoriazioni.

Incidente tra filobus e auto a Milano, la vettura sarebbe passata con il rosso

Secondo una prima ricostruzione riportata da milanotoday.it, il filobus avrebbe attraversato l’intersezione lungo viale Serra col semaforo verde mentre l’automobile, una Skoda Fabia, sarebbe sbucata da via Scarampo (quindi da destra) nonostante avesse il rosso. L’impatto sarebbe stato devastante ma per fortuna non avrebbe provocato né vittime, né feriti gravi.

Sul posto, sarebbero accorse dieci ambulanze. I sanitari a bordo avrebbero assistito i 14 feriti e li avrebbero trasportati nei vari pronto soccorso della città in codice verde (quindi non grave). Riportiamo di seguito, il video YouTube di local team sull’accaduto.