Sabato 6 novembre a Milano, la Polizia, su indicazione della Questura, è riuscita a bloccare l’ultimo gruppo di manifestanti No green pass tra le vie Sciesa e Anfossi, a poche centinaia di metri dalla Camera del lavoro della Cgil.

No green pass bloccati dalla Polizia a Milano

La decisione delle autorità è arrivata perché il corteo non aveva rispettato né il percorso né l’orario di chiusura prescritto dal questore. E così le forze dell’ordine sono state mandate sul posto per sciogliere il corteo e identificare i presenti. Circa 700 manifestanti sui 4mila scesi in strada, avevano infatti deciso di spostarsi lungo la Darsena, con l’obiettivo di paralizzare il traffico in quel quadrante della città.

Manifestante no green pass chiama la Polizia per denunciare… la Polizia

Una decisione che però non è piaciuta ai manifestanti che hanno accusato le autorità di “sequestro di persona” e “dittatura”. Ed è lì che è avvenuta la scena, paradossale, immortalata da molti siti. Durante quegli attimi alcuni manifestanti hanno così deciso di chiamare il 112 per far intervenire la Polizia contro il blocco della stessa Polizia. Uno dei manifestanti, infatti, ha preso il suo telefono e digitato il 112. Fingendo di sentirsi male (come si può vedere nel video), l’uomo ha chiamato la Polizia per dire che la Polizia lo stava bloccando. Ogni chiamata fatta è però risultata vana. La vicenda si è conclusa con 115 manifestanti identificati e 11 denunciati.