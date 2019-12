MILANO – Il filobus non si ferma al semaforo rosso e si scontra con il camion dei rifiuti. Il messo dell’Atm poi ha proseguito la sua corsa a velocità fuori dai binari. Questa la ricostruzione dell’incidente avvenuto il 7 dicembre a Milano in cui una donna, che era a bordo del filobus, è morta per le ferite riportate.

In una nota l’azienda Atm, dopo aver visionato anche una serie di filmati ripresi dalle telecamere, ha dichiarato: “Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica”. Una indagine interna è stata aperta e l’azienda si dice pronta “a prendere tutti gli opportuni provvedimenti”.

Dalle immagini si vede il filobus ‘bruciare’ il semaforo rosso a velocità sostenuta e venir colpito dal camion dei rifiuti, che proviene da destra e che investe in pieno il filobus più o meno all’altezza della metà del mezzo. A quel punto il bus viene sbalzato via dalla corsia e dopo aver travolto due semafori prosegue la sua corsa oltre l’occhio della telecamera.

Le indagini, quella interna dell’Azienda e quella degli investigatori, dovranno ora accertare il perché di questa tragica disattenzione da parte dell’autista, nei confronti del quale è scontata l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni colpose. (Fonte ANSA)

(Video da YouTube)