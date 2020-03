ROMA – “Il sindaco dice a tutti di stare a casa e voi state qui a fare le multe. Senza mascherine fra l’altro. Votate Sala questo è il risultato!” A dirlo a due ausliari del traffico che stanno facendo delle multe è una persona in strada a Milano.

Le due donne vengono accerchiate. “Chi vi manda?” chiede una delle persone presenti. “Ci manda il sindaco, noi prendiamo ordini” si giustificano le due ausiliarie del traffico di fronte a chi protesta. E una delle persone aggiunge: “Beppe Sala dice a tutti di stare a casa e voi invece potete andare in giro a fare le multe, pure senza mascherina, siete degli eroi”.

Le due donne stanno facendo le multe alle auto in sosta malgrado a spostarsi, in questi giorni, siano davvero in pochi. Il video è stato girato nei giorni scorsi, prima dell’ulteriore stretta che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali non necessari decisa da Conte.

Che si sia trattato di una leggerezza magari nata per mancanza di comunicazione? Il sindaco Giuseppe Sala ha fatto approvare una delibera che sospende l’Area B e l’Area C, introducendo allo stesso tempo la sosta libera sulle strisce blu e su quelle per i residenti.

Prima di questa decisione, nonostante le raccomandazioni a non uscire, il Comune ha fatto cassa malgrado le pesanti restrizioni alla mobilità personale.

Fonte: Quattroruote, YouTube, Il Sole 24Ore