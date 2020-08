Un tassista 66enne è stato rapinato a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 13 agosto. La rapina è stata ripresa dalla telecamera di sicurezza.

A Milano, verso le 2, tre giovani sono saliti sul taxi a Porta Genova per farsi portare in via Triboniano.

Arrivati a destinazione uno dei tre ha preso per il collo il tassista mentre un altro ha iniziato a prendergli soldi (140 euro) e oggetti personali.

“Vi prego, prendete i soldi ma non il telefono – dice il tassista – ci sono dentro delle cose importanti per me. Siete dei vigliacchi”.

“Non ti muovere o ti ammazzo”, gli intima uno dei rapinatori mentre gli altri gli perquisiscono le tasche alla ricerca di soldi o oggetti di valore.

Il video girato dalla telecamera di sicurezza è già stato consegnato ai carabinieri, ma il riconoscimento dei tre, causa mascherine e buio, non sarà facile.

“Non riesco a togliermeli dalla testa – racconta, intervistato dal Giorno, il tassista – non sono riuscito a dormire nemmeno un po’. In tanti anni di lavoro non mi era mai capitata una cosa simile”.

“Abbiamo consegnato i filmati ai carabinieri intervenuti – raccontano altri due tassisti che sono intervenuti subito dopo l’aggressione -.

Ma era buio e quei criminali indossavano le mascherine. Mi auguro li rintraccino”. (Fonti: Il Giorno, Il Corriere della Sera, YouTube).