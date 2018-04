MILANO – Lo scorso 16 aprile, i carabinieri di Milano hanno arrestato nel boschetto di Rogoredo un uomo di 47 anni accusato di aver messo a segno, lunedì 9 aprile, ben tre rapine in tre diverse farmacie nel centro del capoluogo lombardo.

Con il volto coperto e senza armi, tra le 17 alle 18.45, quest’uomo già noto alle forze dell’ordine e con 10 anni di galera sulle spalle, ha colpito tre volte fingendo di essere armato e facendosi consegnare complessivamente circa duemila euro.

L’uomo è stato riconosciuto grazie a due particolari: gli occhi azzurri e il fatto che per muoversi usava un abbonamento della metropolitana nominale, che ha registrato tutti i suoi accessi e le sue uscite dai tornelli, stazione per stazione, provando che si trovava nella zona delle farmacie nel momento delle rapine.

Ad arrestarlo ci hanno pensato gli uomini del Nucleo operativo della Compagnia Milano Duomo che hanno diffuso in rete le immagini dell’uomo in azione, riprese dalle telecamere di sorveglianza delle farmacie in questione.