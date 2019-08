MILANO – Avevano messo delle microcamere in due emettitrici automatiche di biglietti alla stazione Centrale di Milano. E così, grazie allo “skimmer” in grado di leggere le carte di credito, carpivano il pin e usavano quei dati per prelevare soldi o fare transazioni.

Ma a Ferragosto i due ideatori della trappola per inconsapevoli viaggiatori, due cittadini romeni, sono stati arrestati dopo essere stati visti mentre si avvicinavano alle macchine e cercavano di asportare una delle microcamere.

Ad aspettarli hanno trovato gli agenti della Polfer che nei giorni di Ferragosto hanno intensificato i controlli in tutti gli scali milanesi e lombardi.

Con loro i due uomini avevano un documento che attestava una transazione bancomat di semila sterline e due schede, con banda magnetica, che servivano per la clonazione delle carte bancomat.

Trenitalia ha assicurato che “tutte le self service che emettono i propri biglietti ferroviari sono garantite dai più elevati standard tecnologici di sicurezza e sono videosorvegliate. Per quanto noto a Trenitalia nessun dato dei clienti è stato sottratto – spiega l’azienda del gruppo Fs – ciò grazie soprattutto all’opera di prevenzione giornaliera condotta dal personale di sicurezza e dai tecnici di Ferrovie dello Stato Italiane”.

Gli skimmer, in altre parole, sarebbero stati scoperti prima di essere utilizzati. In accordo con gli agenti della Polfer, Trenitalia ha messo in sicurezza i dati dei clienti, inibendo da remoto la possibilità di acquisto tramite carte. E’ stato quindi deciso di lasciare uno degli skimmer e di attendere il ritorno dei truffatori che si sono puntualmente presentati e sono stati arrestati, dopo che erano stati abbondantemente filmati dalle telecamere della stazione Centrale. (Fonti: Ansa, YouTube)