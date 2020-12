Milano, alcune persone scavalcano i cancelli della metro della fermata di Loreto.

I tornelli erano stati chiusi chiusi come misura contro gli assembramenti. Il video è stato pubblicato su Instagram da Welcome to Favelas e ripreso da Askanews.

Milano, non solo metro: ingressi contingentati anche nella Galleria Vittorio Emanuele II

Ingressi contingentati non solo in metro. Fino al 6 gennaio, saranno contingentate anche le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele II, il “salotto” di Milano che collega piazza Duomo a piazza della Scala.

In caso di affollamento, le persone saranno fermate all’ingresso e ci saranno flussi obbligati di uscita per evitare assembramenti.

A stabilirlo è stato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica dopo la riunione che si è tenuta mercoledì.

Norme per limitare il contagio da coronavirus

Le norme servono a limitare il contagio da coronavirus e saranno in vigore fino al 6 gennaio.

Sono previsti presidi delle forze dell’ordine, con stazioni mobili nel centro del capoluogo lombardo, e più controlli negli esercizi pubblici per vigilare sul pieno rispetto delle misure anti Covid.

Certamente è più comprensibile, da parte dei cittadini, fermare il flusso a piazza Duomo magari durante lo shopping. Più difficile farglielo capire mentre si prende un mezzo pubblico magari per andare al lavoro.

A dimostrarlo le scene che si sono viste nella stazione Loreto della metro (fonte: Corriere della Sera, Askanews, Welcome to Favellas, Il Fatto Quotidiano).

