ROMA – Miley Cyrus è stata aggredita da un fan mentre usciva da un albergo di Barcellona insieme al marito Liam Hemsworth. Un uomo le si è avvicinato, l’ha tirata per i capelli e l’ha baciata con forza in mezzo ai fan che urlavano.

Il video è stato diffuso in Rete ed ha scatenato commenti non proprio gradevoli nei confronti dell’ex stella di Disney. Commenti che giudicano il suo look come questo: “Cosa ti aspetti se ti vesti come una put…?”.

La cantante ha però deciso di rispondere per le rime pubblicando sulle stories il momento in cui si vede l’uomo che l’afferra. “Lei può indossare ciò che vuole Lei può essere vergine. Lei può dormire con 5 persone diverse. Lei può stare con suo marito. Lei può stare con la sua ragazza. Lei può essere nuda. Ma lei non può essere afferrata senza il suo consenso”.

La replica è molto piaciuta ai fan della cantante che l’hanno condivisa sui loro profili social.

Fonte: Messaggero, Youtube