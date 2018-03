ROMA – Ecco cosa c’è sotto l’Antartide. Finora nessuno sapeva veramente che cosa si nascondesse sui fondali marini in Antartide, ma ora la tecnologia ha permesso di raggiungere profondità oceaniche impensabili in passato.

Lo scienziato ed esploratore Jon Copley ha infatti guidato un esperimento che consiste nello scendere mille metri sott’acqua per un documentario della Bbc Blue Planet II realizzato in collaborazione con Alucia Productions. Le stupefacenti creature esotiche che ha potuto riprendere non sono mai state viste prima.

Si tratta di inabissarsi là dove la luce del sole non arriva. Per farlo occorrono attrezzature all’avanguardia e fondi sufficienti a potersele permettere. I documentaristi hanno scoperto che la vita è brulicante anche in situazioni estreme. Per farlo hanno utilizzato uno speciale sommergibile, la sua costruzione è stata però fatta sulla fiducia. Come infatti ha sottolineato Mark Taylor, team leader del sommergibile: “A essere onesti, nessuno si aspettava molto, dalla nostra immersione”, perché si riteneva che poco o nulla potesse vivere in acque così buie e fredde.

Invece quello che è stato ripreso dai “finestrini” del sommergibile è incredibile: “Siamo rimasti tutti a bocca aperta scoprendo la quantità di creature viventi che abbiamo trovato. In circa un metro quadrato c’è più vita negli abissi dell’Antartide di quanta ce ne sia nella barriera corallina australiana”.