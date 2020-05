ROMA – Un nuovo video pubblicato sui social, segnalato anche dalla Cnn, mostra che durante l’operazione di arresto di George Floyd a Minneapolis, sono stati tre gli agenti a bloccare con le ginocchia l’afroamericano, fino a causarne la morte. Finora è stato incriminato solo un agente, Derek Chauvin , mentre altri tre sono indagati. Nella denuncia viene riportato che Chauvin ha avuto il ginocchio sul collo di Floyd per 8 minuti e 46 secondi in totale.

Chauvin, sempre secondo gli atti dell’ indagine, non ha rimosso il ginocchio dopo che l’afroamericano ha gridato “non riesco a respirare” o “Mamma”, “vi prego” ma solo quasi tre minuti dopo che un altro agente non riusciva a sentire le pulsazioni del cuore di Floyd, che in quel lasso di tempo non reagiva più.