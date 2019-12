Miss Mondo 2019, l’esultanza di Miss Nigeria per la vincitrice è virale VIDEO

HOUSTON – Toni-Ann Singh, già Miss Giamaica, ha vinto la corona di Miss Mondo 2019. Ma la vincitrice morale, almeno sul web, è un’altra: la seconda arrivata, Nyekachi Douglas, Miss Nigeria.

Sui social è stato rilanciato con moltissimi apprezzamenti il video che la mostra esultare all’annuncio della vittoria della sua amica-rivale.

Non appena la presentatrice ha fatto il nome di Singh, Douglas non si è trattenuta: ha iniziato ad urlare di gioia e ad abbracciare la vincitrice, danzandole attorno, tanto che la terza classificata, Miss Brasile Elis Coelho, ad un certo punto si è dovuta fare da parte perché non riusciva nemmeno a congratularsi con la prima classificata. Sui social impazzano i commenti entusiasti per l’esultanza di Miss Nigeria, e in molti scrivono che desidererebbero avere un’amica come lei.

Con la vittoria di Singh, per la prima volta nella storia le detentrici delle corona di Miss USA, Miss Teen USA, Miss America, Miss Universo e Miss Mondo sono tutte ragazze nere. (Fonti: Cnn, YouTube, Time)