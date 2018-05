CITTA’ DEL MESSICO – Per vincere il titolo di Miss Universo le concorrenti sono costrette a passare in mezzo ai sacchi della box [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ed una di loro, Martha Briano di 25 anni, viene colpita da uno dei sacchi ed ha sbattuto la testa a terra perdendo conoscenza.

La prova riservata alle sfidanti per il titolo è decisamente pericolosa: devono infatti sfilare con i tacchi alti e in fascianti abiti da sera mentre sulla passerella ondeggiano pesanti sacchi da boxe.

Martha Briano, miss Veracruz, dopo essere stata colpita è stata ricoverata in ospedale. Ha poi partecipato alla semifinale ma, proprio a seguito della caduta, è stata eliminata. In molti hanno protestato per la decisione dei giudici,sottolineando come la prova decisa fosse troppo pericolosa.