ROMA – Il pilota di un jet della Marina degli Stati Uniti è rimasto scioccato dopo aver assistito a una misteriosa striscia di oggetti che hanno attraversato il cielo appena sopra l’Oceano Atlantico.

Il passaggio è stato catturato dalla telecamera del pilota e pubblicato dalla Stars Academy of Arts and Sciences, una società di ricerca privata.

L’oggetto vola sotto al jet per ben due minuti. Il pilota urla “cosa c… è quella cosa?” mentre parla con la base. Il pilota continua a seguire l’oggetto mentre continua a commentare quello che vede. Il video è stato girato sulla costa orientale degli Usa nel 2015 e tornato virale ora: si tratta infatti di uno dei tre casi in cui personale dell’esercito americano ha ammesso ufficialmente di aver assistito al volo di quello che potrebbe sembrare un ufo.

Il Pentagono, scrive il Daily Mail, ha speso 22 milioni di dollari per la ricerca sugli ufo. Christopher Mellon, un ex funzionario dell’intelligence che ha lavorato sotto le amministrazioni di Clinton e George W. Bush, ha scritto un articolo pubblicato sul Washington Post in cui spiega perché il governo dovrebbe preoccuparsi di più di questi avvistamenti. Secondo Mellon, video come quello pubblicato qui di seguito “sembrano fornire prove dell’esistenza di aerei di gran lunga superiori a qualsiasi cosa in possesso dagli Stati Uniti o dai loro alleati”.