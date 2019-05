ROMA – In macchina a 220 km/h fanno una diretta su Facebook e poi si schiantano.

Luigi Visconti, 39enne originario di Napoli, e Fausto Dal Moro, 36enne padovano, sono morti nella notte tra sabato e domenica 19 maggio lungo l’autostrada A1, tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud. Entrambi erano residenti a Reggio Emilia. Poco prima dello schianto i due avevano girato un video su Facebook mostrando la velocità folle a cui stavano viaggiando.

“Stiamo andando a Rovigo – si sente nel video – ragazzi, siamo solo ai 200… fai vedere a quanto andiamo”

E ancora: “Va sempre a cannella, questa macchina è un mostro… non si muove. Piove… 220… ora stiamo facendo i 220″.”C’è la strada pulita, si va…Ci fermiamo in Autogrill? – chiede uno dei due – No, ci sta aspettando la droga e il resto”.

Lo schianto è avvenuto intorno all’una di notte, pochi minuti dopo la fine della diretta Facebook quando il veicolo ha iniziato a sbandare ed è andato a sbattere.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto i due erano già privi di sensi. E’ stato inutile ogni tentativo di rianimarli. Fonte: YouTube.