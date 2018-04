CASACALENDA – Berlusconi è a Casacalenda, in provincia di Campobasso, per un comizio elettorale.

Il leader di Forza Italia, come mostra questo video postato su Facebook dal consigliere regionale dello stesso partito, Nicola Romagnuolo, si unisce al gruppo folkloristico locale di Antonio Colonnesi e suona il “bufù”, un tamburo a frizione caratteristico della zona.

Grande accoglienza nel paese molisano per Silvio Berlusconi: a mostrarlo è sempre Romaguolo con alcune foto pubblicate sul suo profilo Facebook. In uan foto c’è scritto “Silvio, il Molise ti ama” e Romagnuolo ringrazia dicendosi “molto emozionato” per l’accoglienza mostrata nel confronti del Cavaliere.