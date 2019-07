ROMA – La giocatrice degli Stati Uniti Allie Long presa di mira sui social per aver gettato a terra la bandiera statunitense durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo. E così, dopo l’esultanza del Thé e il twerking di Alex Morgan, la nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti torna a far discutere in patria e non.

Allie Long ha lasciato cadere sul rettangolo verde la bandiera a stelle e strisce, andando vicino a calpestarla. La compagna di squadra Kelley O’Hara ha spostato in tempo la bandiera, evitando un’ulteriore polemica.

Tuttavia, il gesto di Allie Long non è stato apprezzato da molti utenti negli Stati Uniti, che l’hanno accusata di “mancanza di rispetto” nei confronti dell’American Flag e di “comportamento antipatriottico”. Nonostante abbiano confermato il titolo mondiale, le ragazze del Team Usa hanno dovuto fronteggiare diverse polemiche durante l’avventura francese. All’esordio, le statunitensi sono state bersagliate sui social per le eccessive esultanze nel 13-0 inflitto alla Thailandia. Poi l’affondo di Megan Rapinoe contro il presidente Donald Trump, a suo avviso reo di non rispettare le diversità: “Non andrò in quella fottuta Casa Bianca, anche se dovessimo vincere e ce lo chiedessero. Cosa di cui dubito”, aveva assicurato a inizio Mondiale. Infine, ha fatto discutere anche “l’esultanza del thè”, ideata dall’americana Alex Morgan dopo la rete realizzata nella semifinale del Mondiale femminile contro l’Inghilterra e ritenuta irrispettosa dalle inglesi.

Fonte: Agi, YouTube, La Repubblica.