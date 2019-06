ROMA – “Fantastico, ce l’abbiamo fatta”. Una scatenatissima Laura Boldrini esulta per la vittoria delle azzurre contro la Cina agli ottavi di finale dei Mondiali di Francia.

Su twitter, l’ex presidente della Camera pubblica un video dove si lascia andare ad un’esultanza senza freni. Il video è stato poi rilanciato su Youtube.

Agli otttavi di finale del Mondiale Femminile in corso in Francia, Italia ha battuto la Cina 2-0. In rete Valentina Giacinti al 14′ e Aurora Galli al 48′.

Grazie alla vittoria, le azzurre si sono qualificate per la seconda volta nella loro storia ai quarti di finale del Mondiale Femminile. Gara senza storia che le azzurre hanno saputo controllare dal primo all’ultimo minuto. Adesso la nostra Nazionale se la vedrà con la vincente di Giappone-Olanda nei quarti di finale.

La spedizione azzurra ai Mondiali francesi è già trionfale. Le nostre ragazze hanno vinto un girone dove comparivano Nazionali più accreditate della nostra come Brasile e Australia. Adesso, negli ottavi, hanno saputo gestire le pressioni derivanti dai favori del pronostico vincendo con brillantezza contro la Cina.

Fonte: Twitter