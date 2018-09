MILANO – Ivan Zaytsev pubblica sui social il video della proposta di matrimonio ricevuta in diretta durante il riscaldamento di Italia-Finlandia. Al Mediolanum Forum una tifosa, quando si è accorta di essere inquadrata dalle telecamere, ha mostrato la bandiera tricolore con la scritta “Zaytsev, sposami”. E ha ricevuto come risposta dallo zar dell’Italvolley, che è sposato con Ashling e ha due figli un pollice alzato e un bel sorriso.

Il capitano azzurro ha poi postato il video con queste parole: “Metto questo video così quando sarai più grande e ti sposerai, tuo marito saprà che lo avevi chiesto prima a me!! Ma, se mi perdonerai, invitami al matrimonio!”.

Nei giorni scorsi, Ivan Zaytsev aveva rilanciato la sfida a Cristiano Ronaldo. Il confronto tra i due era stato già proposto nello scorso luglio e accolto con entusiasmo dall’opposto azzurro, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dal portoghese della Juventus.

Zaytsev ci ha riprovato attraverso i social. La stella dei Mondiali di pallavolo che sta trascinando la nazionale azzurra alla caccia del titolo iridato,aveva di nuovo provocato Cristiano Ronaldo;: “Sarebbe curioso riuscire a conoscerlo, riuscire a fare una sfida del genere visto che so che è uno molto competitivo. E’ anche un’occasione per accomunare due sport che sono anche lontani ma che alla fine hanno un grande seguito in campo. Diciamo che ha avuto un po’ da fare, c’era questa attesa mondiale di vedere il primo gol di Cristiano Ronaldo in maglia Juve. Ora si è finalmente sbloccato e ne ha fatti addirittura due. Diciamo che al momento la cosa è abbastanza ferma lì, magari ha paura”. Chissà se, stavolta, il campione portoghese accetterà la sfida.