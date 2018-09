GERUSALEMME – Monica Lewinsky vola a Gerusalemme, in Israele, per parlare di cyberbullismo, piaga contro la quale si batte da tempo. Ma l’intervistatrice, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] la giornalista israeliana Levi Yonit, le domanda della sua relazione con l’ex presidente Usa Bill Clinton. E lei lascia il palco.

Poco dopo, sui social, spiega: “C’erano degli accordi chiari sugli argomenti che avremmo trattato. La giornalista mi aveva fatto la stessa identica domanda il giorno prima, e le avevo risposto che il tema era vietato. Ecco perché me ne sono andata: oggi è più importante che mai che le donne si difendano da sole, e che non lascino agli altri il controllo della loro narrazione”.

Nel 1998, esattamente vent’anni fa, Monica Lewinsky divenne improvvisamente popolare dopo che i media rivelarono che nel 1995, quando era un stagista di 22 anni alla Casa Bianca, aveva avuto rapporti con l’allora presidente americano Bill Clinton. Questo scandalo portò all’impeachment di Clinton per spergiuro, dato che in un primo tempo il presidente aveva negato di aver avuto rapporti con Lewinsky.