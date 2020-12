Monolite, il mistero continua. Dopo quello nello Utah ne appare uno identico anche in Romania.

Il mistero del monolite continua e dopo quello apparso nello Utah (poi sparito non si sa come) eccone un altro in Romania. Anche questa volta apparso dal nulla, senza spiegazioni. Sarà una sorta di trovata pubblicitaria o qualche artista che fa delle installazioni? Forse, ma in rete tra alieni, Ufo e Odissea nello Spazio gli utenti sono scatenati.

Il brillante monolite è stato trovato giovedì scorso sulla collina Batca Doamnei, nella città di Piatra Neamt, nel nord della Romania. Individuato a pochi metri dal famoso punto di riferimento archeologico della Fortezza dei Daci di Petrodava, il più antico monumento storico di Piatra Neamt. La scoperta particolare segue quella di un oggetto molto simile trovato nel deserto dello Utah.

Utah: il monolite del deserto “sostituito” da una piramide

Intanto il misterioso monolite di metallo trovato in un remoto deserto nell’ovest degli Usa è ora apparentemente scomparso. L’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah ha detto di aver ricevuto “rapporti credibili” secondo cui l’oggetto sparì venerdì sera.

L’ufficio “non ha rimosso la struttura, che è considerata proprietà privata”, si specifica in un comunicato. “Non indaghiamo su tali crimini, che sono gestiti dall’ufficio dello sceriffo locale”. Il lucido pilastro triangolare che sporgeva per 3 metri e mezzo dalle rocce rosse dello Utah meridionale era stato ufficialmente avvistato il 18 novembre da funzionari locali.

Sebbene questi ultimi si fossero rifiutati di rivelare la posizione dell’oggetto per paura che orde di curiosi turisti si sarebbero radunati nella remota landa selvaggia, alcuni esploratori erano stati in grado di rintracciarlo. (Fonte Agi).