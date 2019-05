MONOPOLI (BARI) – Una automobilista imbocca contromano l’uscita in direzione L’Assunta, una frazione di Monopoli in provincia di Bari, sulla strada statale 16 che attraversa la Puglia.

Due camionisti hanno notato l’auto ferma sulla carreggiata, una Renault Clio modello vecchio. Alla guida una persona anziana in evidente difficoltà: la donna non è riuscita ad invertire il senso di marcia ed è scesa dalla macchia. I due uomini alla guida del mezzo pesante, oltre a girare un video finito poi sui social, l’ha aiutata a fare la manovra.

Viaggiare contromano, sulle strade italiane è purtroppo una cosa abbastanza diffusa. E non solo auto ma anche moto: un motociclista, lo scorso aprile ha viaggito per diversi chilometri contromano sulla corsia d’emergenza. Follia giustificata, secondo quanto avrebbe detto il protagonista alla Polizia stradale dopo essere stato fermato, perché aveva perso il portafogli con all’interno soldi e documenti. È successo sulla A4 tra Bergamo e Brescia, la mattina del 16 aprile.

Il motociclista stava viaggiando verso Brescia, quando si è accorto di aver perso il portafogli. A quel punto, anziché tornare indietro in maniera lecita, ha pensato di ricorrere ad una inversione a U, percorrendo l’autostrada contromano per diversi chilometri. Molti automobilisti lo hanno notato e hanno subito chiamato il 112: in pochi minuti una pattuglia della Polstrada lo ha raggiunto e fermato. Inevitabili le conseguenze: multa salatissima da oltre 500 euro, e ritiro immediato della patente.

Fonte: YouTube