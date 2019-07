ROMA – La Alton Towers è il parco di divertimenti più importante del Regno Unito. La struttura sorge nello Staffordshire: qui, la più celebre delle montagne russe chiamata The Smiler, si è rotta all’improvviso.

A bordo delle carrozze c’erano decine di passeggeri che sono rimasti bloccati in verticale a 30 metri di altezza per circa 20 minuti. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di martedì 23 luglio: i passeggeri sono rimasti bloccati in attesa che i tecnici risolvessero il problema che si è verificato a soli quattro anni di distanza da un incidente che causò il ferimento di 16 persone e dopo la chiusura, avvenuta il mese scorso, di una delle attrattive del parco sempre per problemi tecnici. Nel 2015 un altro tragico incidente: una carrozza delle montagne russe si scontrò contro una carrozza ferma. Lo schianto provocò il ferimento di una ragazza che perse una gamba. Tornando all’incidente di ieri, un portavoce della Alton Towers, come riporta il Daily Mail, ha dichiarato: “Ci scusiamo con tutti gli ospiti. Abbiamo offferto biglietti per tornare al parco giochi a titolo di risarcimento”. Fonte: YouTube, Daily Mail