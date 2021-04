Montagne russe bloccate: passeggeri costretti a scendere a piedi da 64 metri di altezza. Diverse persone a bordo delle montagne russe di Blackpool Pleasure Beach in Gran Bretagna sono rimaste sospese tra cielo e terra a 64 metri dal suolo. Ecco cosa è successo a chi è salito sul Big One in questo parco divertimenti della Gran Bretagna.

Gran Bretagna, montagne russe si bloccano: passeggeri scendono a piedi

Le montagne russe si sono improvvisamente bloccate. Per via del guasto, diversi visitatori sono stati costretti a scendere. C’è chi ha trovato il coraggio “camminare nel cielo” e chi invece è rimasto paralizzato al sedile delle montagne russe aspettando i soccorsi. Tra i commenti c’è chi ha parlato di paura che di adrenalina pura e voglia di vivere questo momento (il video in fondo all’articolo).

Messico, deraglia vagone montagne russe: due morti

Nel settembre 2019, un giro sulle montagne russe del parco Feria Chapultepec, a Città del Messico, si è trasformato in una tragedia. Due persone sono morte e altre cinque sono gravemente ferite a causa di un incidente accaduto all’interno di una delle maggiori attrattive di questo parco divertimenti. Le vittime sono giovanissime, due ragazzi di 18 e 21 anni.

L’incidente venne stato causato dal deragliamento di un vagone delle montagne russe chiamate “Chimera”.