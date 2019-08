ROMA – Tra i parchi divertimenti muniti di montagne russe sparsi in giro per il mondo, negli ultimi anni è cominciata una corsa alla realizzazione di tracciati sempre più spaventosi con anelli circolari, cadute ripide, inversioni e avvitamenti paurosi.

A permettere che ciò avvenga sono i progressi della tecnologia e della tecnica. La Cnn ha deciso ora di stilare una classifica ripresa in Italia dalla Stampa. Le cinque montagne russe più impressionanti di tutto il mondo si trovano in Giappone, negli Usa, in Canada e in Svezia. A seguire la classifica.

La più spaventosa del mondo è quella di Takabisha in Giappone. Sorge nel parco Fuji-Q Highland: la sua popolarità è data dal record di pendenza di 121 gradi e dallasua drop principale alta 43 metri e che si trova a metà percorso. Si tratta della montagna russa più ripida del mondo: il percorso è lungo 1004 metri.

La seconda è la Millenium Force che si trova a Cedar Point nell’ Ohio (Stati Uniti). Aperta nel 2000, il suo punto più alto corrisponde a 95 metri. La discesa è lunga 91 metri con un angolo di 80 metri. Velocità massima 150 km/h e lunghezza di tutta la corsa, 2010 metri.

La terza montagna russa più spaventosa del mondo è la Sheikra che sorge nel Busch Garden di Tampa in Florida. Aperta nel 2005, la montagna russa raggiunge i 61 metri nel punto più alto. La discesa è per 46 metri a 90 gradi. Lunghezza totale dell’intera corsa: 972 metri.

Subito dopo c’è la Wildfire nel Kolmarden Wildlife Park in Svezia. Aperta nel 2016, la montagna russa raggiunge i 57 metri nel punto più alto. La lunghezza della discesa è 49 metri con una velocità massima di 115 km/h. La lunghezza dell’intera corsa è di 1265 metri.

La quinta montagna russa della classifica è la Yukon Striker che si trova nel Canada’s Wonderland nello Stato canadese dell’Ontario. Aperta nel 2019, il punto più alto raggiunge i 68 metri. La discesa è da 75 metri a 90 gradi. La velocità massima raggiunta è di 129 km/h. L’intera corsa dura in tutto 1105 metri.

Fonte: La Stampa, Cnn