Un hotel è stato distrutto dalle fiamme. È successo questa notte a Montalto di Castro in provincia di Viterbo.

Un incendio è divampato ieri sera, giovedì 30 luglio, all’Hotel Margherita sul lungomare a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Le fiamme hanno interessato l’intera struttura di quattro piani e hanno coinvolto sei auto parcheggiate all’interno.

Le fiamme sono divampate attorno alle 20.30 di ieri sera, sul lato nord della struttura e in mezz’ora l’hanno avvolta completamente. Poco prima di mezzanotte le fiamme sono state domate.

Distrutta metà della struttura, l’altra metà è stata salvata dalle squadre intervenute da Viterbo, Civitavecchia e Orbetello. Tutti gli ospiti sono stati fatti uscire all’esterno dai responsabili dell’hotel e non si registrano feriti, come confermato dai vigili del fuoco.

La colonna di fumo nero è stata visibile nel giro di chilometri. Le immagini dell’incendio sono comparse su tutte i social grazie agli scatti dei presenti.

“E’ andata di lusso – ha detto il sindaco Luca Benni a Tuscia Web -, perché, se per esempio avesse fatto vento, poteva prendere fuoco la pineta. Comunque, la parte che dà sui campi da tennis in via Tevere è andata distrutta, quella dietro pare aver retto. Hanno evacuato le persone in tempo e non ci sarebbe il rischio di un crollo dell’edificio. La situazione è sotto controllo e si è passati alla bonifica. Attendiamo, però, la relazione dei vigili del fuoco per poter dire cose certe. Nel frattempo, ci siamo attivati con le strutture ricettive della zona per ospitare chi ne avesse bisogno”. (fonte TUSCIA WEB)