Monza in Serie A, Berlusconi festeggia con la squadra nello spogliatoio: “Ora Scudetto e Champions” VIDEO

Ai supplementari il Monza di Silvio Berlusconi rimonta e batte il Pisa 4-3 e vola in Serie A. L’ex presidente del Consiglio così torna in A dopo la cessione del Milan.

Le parole di Berlusconi

“Grande gioia, il Monza è stato fondato nel 1912 e non era mai andato in A. Ora ci siamo, la Brianza ha la squadra che merita, ha più di 70 mila imprenditori ed è giusto che abbia una squadra forte in Serie A. Ora vogliamo vincere il campionato e poi andare in Champions League. Quest’anno due gioie per me dopo lo scudetto del Milan”.

Berlusconi, presente all’Arena Garibaldi, è sceso poi negli spogliatoi per festeggiare con la squadra e Stroppa. Insieme al proprietario, come sempre, Adriano Galliani anche lui in estasi.

Le parole di Galliani

“È un sogno che si realizza, io poi sono di Monza e sono particolarmente felice ed emozionato. Per me che da tifoso bambinello andavo allo stadio e che sono stato tanti anni dirigente poi… Finalmente ce l’abbiamo fatta. Pensavamo di farcela già l’anno scorso, volevamo fare C-B-A, ma l’abbiamo solo sfiorata e ci siamo riusciti quest’anno. Monza-Milan sarà un sogno incredibile. I miei figli mi hanno già chiesto di battere l’Inter, ma sarà un altro ragionamento… Mercato? Adesso sentiamo cosa pensa il presidente, io sicuramente sono un noto spendaccione anche nella vita privata…”.