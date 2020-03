ROMA – Morgan papà per la terza volta. “E’ nata Maria Eco“, ha annunciato il cantautore su Facebook dedicando alla sua terzogenita una ninna nanna scritta apposta per lei.

Solo poche settimane fa il cantautore aveva svelato che la fidanzata, Alessandra Cataldo, era in dolce attesa. E anche questa volta è un fiocco rosa. Il cantautore è infatti già papà di Anna Lou, 18 anni, nata dalla relazione con Asia Argento, e Lara, di 7 anni nata dalla relazione con Jessica Mazzoli.

Tra i primi a fare gli auguri alla coppia è stato Dj Ricc Frost, amico di Morgan, che su Facebook ha scritto: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”.