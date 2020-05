LOS ANGELES – L’, il poliziotto di 44 anni incriminato per la morte brutale dell’afroamericano George Floyd , non ferma le proteste, che ora dilagano da Minneapolis a tutta l’America con saccheggi, incendi, tafferugli, arresti e due morti: un agente e un diciannovenne.Proteste che arrivano anche davanti alla Casa Bianca, costringendola al lockdown, mentremobilita l’esercito, accusa i sindaci dem di non saper difendere le loro città e minaccia i manifestanti avvisandoli che se superano le cancellate della sua residenza saranno “accolti dai cani più feroci e dalle armi più minacciose che io abbia mai visto”.“Hanno poco a che fare con la memoria di George Floyd. Erano lì per causare problemi”, ha twittato il presidente puntando il dito contro i “gruppi organizzati”, “l’Antifa (movimento antifascista, ndr) e la sinistra radicale”, e ringraziando il Secret Service per la sua grande professionalità, che in effetti venerdì sera ha consentito di evitare il peggio.L’America che fino a ieri litigava su lockdown e mascherine si è risvegliata fra le macerie di un Paese più diviso che mai, dove la protesta razziale si salda con una rabbia più ampia unendo persone di ogni colore per il quarto giorno consecutivo.