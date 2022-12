Commozione per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini quando apprende della morte di Sinisa Mihajlovic. Accade mentre in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Salvini sta parlando dell’impatto del Codice degli appalti sulla velocizzazione dei lavori per i Comuni. Ad un certo punto riceve una notifica sul telefonino. Indossa gli occhiali, interrompe la conferenza stampa e legge un messaggio.

Salvini si commuove: “Perdonatemi ma è arrivata una pessima notizia”

“Perdonatemi ma mentre stavo parlando è arrivata una pessima notizia”, dice visibilmente commosso. Salvini era legato a Mihajlovic da un rapporto di amicizia. Il leader della Lega rivolge lo sguardo al portavoce di Palazzo Chigi. Quest’ultimo fa proseguire la conferenza stampa passando la parola al ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Salvini ricorda l’ex calciatore

Al termine della conferenza stampa, Salvini ricorda l’ex calciatore di Roma, Samp, Lazio e Inter con un post sui social: “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo”, scrive postando una foto assieme al campione. “Se ne va un amico – aggiunge – una persona seria, una persona buona e generosa, un combattente che non aveva paura di dire ciò che pensava. Mai. Se ne va un papà, un marito, un nonno, che lascia in eredità un enorme patrimonio di affetto e di amore, a partire dalla sua splendida famiglia e da tutto il popolo dello Sport. Ci mancherai, tanto. Anzi, sarai sempre con noi”.