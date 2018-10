ROMA – E’ stato filmato per la prima volta nelle acque dell’Antartide orientale un esemplare di “Mostro pollo senza testa” (Headless Chicken Monster in inglese), nome scientifico Enypniastes eximia.

In realtà si tratta di un cetriolo di mare, che appartiene alla famiglia degli oloturoidei. Il nome deriva dal suo buffo aspetto, simile a quello di un pollo che sta per essere messo in forno.

Come gli altri cetrioli di mare, anche il “pollo senza testa” vive ad oltre mille metri di profondità, in continuo movimento se non per nutrirsi dei sedimenti sul fondale marino per pochi secondi. Le sue dimensioni variare dai sei ai 25 centimetri di lunghezza.

Il cetriolo marino di questo video è stato ripreso dai tecnici dell’Australian Antarctic Division, struttura che fa capo al Dipartimento australiano per l’ambiente e l’energia. Si tratta del primo avvistamento del “pollo mostro” nell’oceano antartico: solitamente, infatti, questi echinodermi venivano avvistati nel Golfo del Messico, ma non erano mai stati ripresi.