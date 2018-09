MOSCA – All’improvviso la moto d’acqua è esplosa in mare. Così un padre e un figlio in vacanza a Gelendžik, sul Mar Nero, sono letteralmente saltati in aria. La scena è stata ripresa da qualcuno, presumibilmente la madre, a bordo di una barca poco distante. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

L’incidente risale allo scorso 29 agosto al largo di un villaggio turistico: il video è stato pubblicato su VKontakte, il Facebook russo. Padre e figlio si stavano divertendo con lo scooter acquatico e il bimbo saluta in favore di telecamera. Poi, senza alcun preavviso, la spaventosa esplosione che li catapulta in aria, riducendo la moto in mille pezzi.

Il filmato si interrompe con grida spaventose. Il mezzo preso a noleggio dalla famiglia, probabilmente era difettoso. I due passeggeri sono rimasti gravemente feriti e trasportati d’urgenza in ospedale