CITTANOVA (REGGIO CALABRIA) – Senza casco su una moto risultata senza immatricolazione né assicurazione due giovani si sono dati alla fuga dalla polizia che li voleva fermare per un controllo in un’area pedonale di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

Nelle InstagramStories hanno postato il video della corsa con la scritta “mo mi trovi” (“non mi troverai mai”, in dialetto calabrese) con tanto di emoticon e due auto della polizia per deridere gli agenti del posto di blocco. Ma i due sono stati riconosciuti dai poliziotti proprio grazie a questo video, spiega la Gazzetta del Sud, e sanzionati.

La loro moto è stata trovata in un terreno vicino alla casa di uno dei due ed è risultata di proprietà della madre di uno dei due ragazzi. Ed è risultato privo di immatricolazione e assicurazione. Il filmato è stato poi postato sul profilo Twitter della Polizia di Stato. (Fonte: Polizia di Stato)