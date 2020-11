Moto2, paura per Canet: cade ma rimane in pista, le moto lo sfiorano VIDEO

Sul tracciato dell’Algarve, lo spagnolo viene schivato per un soffio dal nugolo di piloti che sopraggiunge poco dopo.

Pazzesco quanto accaduto durante le qualifiche di Moto2 in Portogallo ad Aron Canet Barbero. Il pilota della Aspar Team cade e resta in mezzo alla pista, proprio in un punto cieco in cui si transita ad altissima velocità. Lo spagnolo, in ginocchio, riesce a schivare sei moto che sopraggiungono, mettendosi in salvo appena fuori dal cordolo.

Il pilota ha poi potuto proseguire tranquillamente il suo weekend del GP del Portogallo scendendo in pista nell’ultima gara della stagione del Motomondiale 2020 dalla quinta fila avendo concluso, dopo il grande spavento, la qualifica al quindicesimo posto. (fonte YOUTUBE)