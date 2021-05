Mourinho alla Roma, giornalisti inglesi provano a capire il significato di “daje Roma” VIDEO

La notizia calcistica di ieri è senza dubbio l’arrivo a sorpresa di Josè Mourinho sulla panchina della Roma: sorpresi anche gli stessi giornalisti inglesi, che leggendo le parole di Mourinho provano a spiegare il significato di “daje Roma”.

Mourinho, i giornalisti inglesi e il “daje Roma”

In studio in diretta a Sky Sports News la giornalista legge al collega le prime parole di Mourinho da allenatore della Roma. Alla fine il tecnico portoghese scrive “daje Roma”. A Roma, nel Lazio, ma anche altrove si sa perfettamente cosa voglia dire daje. Sarebbe come dire forza, avanti, andiamo… Ma gli inglesi non possono saperlo e così cercano di capire. La giornalista fa anche lo spelling al collega D-A-J-E, pronunciato con l’alfabeto inglese ovviamente. Poi si guardano e alla fine devono rinunciare, non sanno cosa voglia dire giustamente.

Le prime parole di Mourinho da allenatore della Roma

“Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione”, ha dichiarato Mourinho. “Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!”.

Al minuto 2.25 circa i giornalisti inglesi alle prese con daje.